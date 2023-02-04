Работал на ФСБ, чтобы получить квартиру в Крыму: СБУ задержала в Одессе агента РФ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Одессе бывшего военного, который еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020 - начал активно собирать разведданные о мерах боевой подготовки ВСУ на территории южного региона.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что российский агент "особое внимание" обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также он пытался отслеживать поступления в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента и задержали его.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитана.

После этого занялся бизнесом и открыл в центре Одессы магазин по продаже спортивного снаряжения. Помимо этого занимался контрабандой соответствующей продукции из РФ. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы. В ходе очередного пребывания на территории РФ его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области.

При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. дол. во временно оккупированном Крыму.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий собрала безоговорочные доказательства вины еще двух агентов РФ, собиравших разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.