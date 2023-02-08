Киевлянин, из-за которого войска РФ нанесли удар по столице, получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Соломенский районный суд Киева 6 февраля вынес приговор 58-летнему жителю Святошинского района столицы за государственную измену (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Служба безопасности Украины, столичное управление которой расследовало дело. В суде было доказано, что обвиняемый после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал Telegram-канал, в котором распространял текстовые сообщения и статьи антиукраинского характера.

"Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок РФ, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы", - говорят в спецслужбе.

Используя этот канал, киевлянин передавал представителю Вооруженных сил России информацию о координатах базирования военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины в Киеве и сообщал о локации объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что именно по его наводке в марте прошлого года войска РФ обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы, в результате чего два человека погибли и четыре человека получили телесные повреждения.

Кроме того, по данным СБУ, мужчина через соцсеть призвал к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления. В том же месяце сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства.

В ходе обысков в его квартире были обнаружены электронные файлы с перечнем и координатами украинских военных объектов. Теперь же осужденный будет продолжать находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.