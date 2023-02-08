Киянин, через якого війська РФ нанесли удар по столиці, отримав 15 років тюрми за держзраду

Солом’янський районний суд Києва 6 лютого засудив 58-річного мешканця Святошинського району столиці за державну зраду (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу), призначивши йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Про це повідомляють Київська міська прокуратура та Служба безпеки України, столичне управління якої розслідувало справу. В суді було доведено, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив Telegram-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

"Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань РФ, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці", - кажуть в спецслужбі.

Використовуючи цей канал, киянин передавав представнику Збройних сил Росії інформацію про координати базування військової техніки та підрозділів Збройних сил України в Києві та повідомляв про локацію об'єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що саме за його наводкою у березні минулого року війська РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" один з районів столиці, внаслідок чого дві особи загинули та чотири особи отримали тілесні ушкодження.

Крім того, за даними СБУ, чоловій через соцмережу закликав до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Того ж місяця співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання.

Під час обшуків у його квартирі було виявлено електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів. Наразі ж засуджений продовжуватиме перебувати під вартою до набрання вироку законної сили.