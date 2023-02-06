СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона

Киберспециалисты СБУ разоблачили еще двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники передавали оккупантам локацию критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий.

В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

В СБУ сообщили, что один из российских агентов задержан вблизи центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Приспешниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Оба злоумышленника находились в постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский".

Именно от него российские агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с поличным с перепиской с представителем ФСБ.

"Сейчас обеим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание - до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила в Одессе бывшего военного, который еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020 начал активно собирать разведданные о мерах боевой подготовки ВСУ на территории южного региона.