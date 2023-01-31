СБУ задержала депутата Северского горсовета от ОПЗЖ, корректировавшего удары РФ по Донецкой области

Контрразведка Служба безопасности разоблачила российского агента в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, с октября 2022 года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.

Он также передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Эта информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки через общение в чате одного из прокремлевских телеграмм-каналов.

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности разоблачила бывшего главу Пологовского районного совета Запорожской области, местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, который передавал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье.