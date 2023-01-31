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СБУ задержала депутата Северского горсовета от ОПЗЖ, корректировавшего удары РФ по Донецкой области
Контрразведка Служба безопасности разоблачила российского агента в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, с октября 2022 года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.
Он также передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Эта информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.
По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки через общение в чате одного из прокремлевских телеграмм-каналов.
Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Служба безопасности разоблачила бывшего главу Пологовского районного совета Запорожской области, местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, который передавал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье.