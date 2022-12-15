Передал оккупантам заводы в Запорожской области: СБУ разоблачила депутата-коллаборанта

Служба безопасности разоблачила бывшего главу Пологовского районного совета, местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, который передавал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник одним из первых поддержал захватчиков после оккупации части Запорожской области. За это его назначили главой местной оккупационной администрации и разрешили сформировать штат псевдооргана.

"Находясь на "должности", он выполнял указания Кремля о переустройстве работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора. Прежде всего, врага интересовали крупные объекты химической и пищевой индустрии. Именно их мощности Москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, для этого коллаборант провел "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей перерегистрироваться в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".

Также он заставлял менеджмент украинских компаний платить налоги в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в страну-агрессор. В случае несогласия злоумышленник угрожал преследованием со стороны карательных органов рашистов и физической расправой.

Для координации работы коллаборанта за ним был закреплен российский куратор – заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним вражеский сообщник согласовал вопросы передачи агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.

Кроме этого коллаборант активно участвовал в пропагандистских проектах Кремля и был персонажем псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Охлобыстина.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время злоумышленник пытается скрываться от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.

СБУ не называет имя и фамилию коллаборанта, но опубликовала фото. Вероятно, речь идет о Сергее Калашнике.

Напомним, Служба безопасности 14 декабря провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.