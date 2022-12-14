СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий: нашли оружие, георгиевские ленты и российские флаги (ФОТО)

Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий обнаружены оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора.

Кроме того, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.

В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок России и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине.

"По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий по поддержке врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины", - сообщают в СБУ.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц" ", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.