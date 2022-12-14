СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) в девяти областях Украины (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - подчеркивают в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

В частности, обыски проводятся на таких объектах:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);

Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);

Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район);

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);

Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);

Свято-Троицкий храм (г. Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);

Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);

Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);

Свято-Василовский собор (г. Овруч);

Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч);

Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

В СБУ отмечают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. По итогам проделанной работы, сотрудники спецслужбы обнаружили большое количество доказательств поддержки российских оккупантов со стороны епархии.

Отметим, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

Недавно СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.