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СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) в девяти областях Украины (ФОТО)
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - подчеркивают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.
В частности, обыски проводятся на таких объектах:
- Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
- Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);
- Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
- Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
- Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район);
- Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
- Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
- Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
- Свято-Троицкий храм (г. Львов);
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
- Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
- Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
- Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
- Свято-Василовский собор (г. Овруч);
- Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч);
- Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).
В СБУ отмечают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.
"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. По итогам проделанной работы, сотрудники спецслужбы обнаружили большое количество доказательств поддержки российских оккупантов со стороны епархии.
Отметим, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.
Недавно СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.