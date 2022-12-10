СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сухпайки окупантів та проросійську літературу

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. За підсумками проведеної роботи, співробітники спецслужби виявила велику кількість доказів підтримки російських окупантів зі сторони єпархії.

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Про це 10 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, СБУ виявила бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, а також готівку у різній валюті, в тому числі російські рублі.

"В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ", — розповіли в СБУ.

Тепер правоохоронці перевіряють можливу причетність росіянина до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора. Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

"Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", — підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Нещодавно СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ. У своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури.