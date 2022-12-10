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СБУ обнаружила на территории Харьковской епархии УПЦ (МП) сухпайки оккупантов и пророссийскую литературу
Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия по объектам УПЦ (МП) в Харьковской области. По итогам проделанной работы, сотрудники спецслужбы обнаружили большое количество доказательств поддержки российских оккупантов со стороны епархии.
Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба СБУ.
В частности, СБУ обнаружила библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы, а также наличные деньги в разной валюте, в том числе российские рубли.
"В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ", - рассказали в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь правоохранители проверяют возможную причастность россиянина к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.
"Отмечаем, что СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркивают в СБУ.
Напомним, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.
Недавно СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.