СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожской области к РФ

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), публично одобрявший проведение незаконного референдума по "присоединению" региона к составу РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что диакон активировал профиль в запрещенной соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита.

Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, в своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети.

"Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта. Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным", - сообщают в СБУ.

В настоящее время клирику сообщено о подозрении за:

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СБУ добавили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступных действий против государственной безопасности Украины.

Напомним, ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП) распространял через соцсети сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. СБУ собрала неопровержимые доказательства вины архиепископа и сообщила ему о подозрении в антиукраинской деятельности.