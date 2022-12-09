СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия по объектам УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях. Там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них - мужчины спортивного телосложения. Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую решисты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года", – говорится в сообщении .

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.

Кроме того, на чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которую обычно используют в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и Республики Беларусь.

Напомним, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз выяснялось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

Так, СБУ открыла уголовное производство по факту прославления "русского мира" в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Со временем сотрудники спецслужбы провели обыски в Киево-Печерской Лавре.

Кроме того, недавно СБУ закончила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.