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СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия по объектам УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях. Там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них - мужчины спортивного телосложения. Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую решисты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года", – говорится в сообщении .
В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, на чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которую обычно используют в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.
В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.
Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и Республики Беларусь.
Напомним, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз выяснялось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.
Так, СБУ открыла уголовное производство по факту прославления "русского мира" в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Со временем сотрудники спецслужбы провели обыски в Киево-Печерской Лавре.
Кроме того, недавно СБУ закончила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.