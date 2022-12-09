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Преступность
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СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)

СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия по объектам УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях. Там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них - мужчины спортивного телосложения. Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую решисты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года", – говорится в сообщении .

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.

Кроме того, на чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которую обычно используют в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

Фото 2 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 3 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 4 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 5 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 6 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 7 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 8 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 9 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 10 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 11 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 12 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 13 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)
Фото 14 — СБУ обнаружила на объектах УПЦ (МП) незарегистрированное оружие и золотой герб РФ (ФОТО)

Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и Республики Беларусь.

Напомним, СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз выяснялось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

Так, СБУ открыла уголовное производство по факту прославления "русского мира" в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Со временем сотрудники спецслужбы провели обыски в Киево-Печерской Лавре.

Кроме того, недавно СБУ закончила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

Автор:
Нина Комащенко