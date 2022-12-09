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СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази провини архієпископа та повідомила йому про підозру в антиукраїнській діяльності.

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Про це 9 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Спецслужба виявила, що керівник Почаївської духовної семінарії сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Ректор установи використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала проросійські тези щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", — підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "Л/ДНР".

Також співробітники СБУ провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Автор:
Віта Молодан