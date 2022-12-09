СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП)

Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП) распространял через соцсети сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины архиепископа и сообщила ему о подозрении в антиукраинской деятельности.

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Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужба обнаружила, что руководитель Почаевской духовной семинарии способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти. Ректор учреждения использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла пророссийские тезисы о внутренней ситуации в Украине.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, недавно СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

На территории епархий обнаружены российские паспорта, прокремлевская литература, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических организаций "Л/ДНР".

Также сотрудники СБУ провели контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.