Скрыл 39 млн грн выручки на корейской косметике: предприниматель вернул в бюджет 14,4 млн грн

Предприниматель, продававший премиальную корейскую косметику в интернете и торговых сетях, уклонился от уплаты более 14,4 млн грн налогов, скрывая в отчетности более 39 млн грн дохода.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как действовала схема

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ установили, что фигурант реализовывал косметическую продукцию премиальных корейских брендов через собственную сеть интернет магазинов, а также поставлял ее в известные торговые сети.

В то же время в налоговой отчетности предприниматель отражал лишь часть реальной выручки. По данным следствия, вне отчетности осталось более 39 млн грн фактически полученного дохода.

Из-за занижения доходов государственный бюджет недополучил более 14,4 млн грн обязательных платежей, среди которых:

единый налог;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор;

налог на добавленную стоимость (НДС).

Дело передали в суд

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В ходе досудебного расследования предприниматель полностью признал нанесенный ущерб и уплатил в государственный бюджет всю сумму задолженности - более 14, 4 млн грн.

Учитывая полное возмещение ущерба, детективы БЭБ завершили расследование и направили уголовное производство в суд с ходатайством об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в государственный бюджет возвращено более 51,5 млн. грн. налога на добавленную стоимость, которые скрывала сеть магазинов секонд-хендов.