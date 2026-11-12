Приховав 39 млн грн виторгу на корейській косметиці: підприємець повернув до бюджету 14,4 млн грн

Підприємець, який продавав преміальну корейську косметику в інтернеті та торговельних мережах, ухилився від сплати понад 14,4 млн грн податків, приховавши у звітності більш як 39 млн грн доходу.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як діяла схема

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ встановили, що фігурант реалізовував косметичну продукцію преміальних корейських брендів через власну мережу інтернет-магазинів, а також постачав її у відомі торговельні мережі.

Водночас у податковій звітності підприємець відображав лише частину реального виторгу. За даними слідства, поза звітністю залишилися понад 39 млн грн фактично отриманого доходу.

Через заниження доходів державний бюджет недоотримав понад 14,4 млн грн обов'язкових платежів, серед яких:

єдиний податок;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір;

податок на додану вартість (ПДВ).

Справу передали до суду

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Під час досудового розслідування підприємець повністю визнав завдану шкоду та сплатив до державного бюджету всю суму заборгованості — понад 14,4 млн грн.

З огляду на повне відшкодування збитків, детективи БЕБ завершили розслідування та скерували кримінальне провадження до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету повернуто понад 51,5 млн грн податку на додану вартість, які приховувала мережа магазинів секонд-хендів.