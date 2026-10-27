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Подпольный бизнес на 3,2 млн грн: во Львове разоблачили производство жидкостей для вейпов

подпольное производство жидкостей для вейпов
Во Львове разоблачили подпольное производство жидкостей для вейпов / БЄБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению жидкостей для электронных сигарет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, организатор схемы наладил незаконное производство подакцизных товаров без разрешений и лицензий. Готовую продукцию сомнительного качества он реализовывал через торговую сеть, а также посылал заказчикам по всей стране почтовыми операторами.

В ходе серии обысков сотрудники БЭБ изъяли более 15 тысяч единиц продукции и тары для ее упаковки. Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 3,25 млн грн.

Среди изъятого:

  • более 6 тысяч емкостей с жидкостями для электронных сигарет;
  • почти 6 тысяч емкостей и тары для последующей упаковки;
  • более 3, 5 тысяч POD-систем и картриджей к ним;
  • мобильные телефоны, компьютерная техника и бухгалтерская документация.
Фото 2 — Подпольный бизнес на 3,2 млн грн: во Львове разоблачили производство жидкостей для вейпов
Фото: БЕБ
Фото 3 — Подпольный бизнес на 3,2 млн грн: во Львове разоблачили производство жидкостей для вейпов
Фото: БЕБ

По постановлению Лычаковского районного суда Львова на все изъятое имущество и контрафактную продукцию наложен арест. В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, в августе БЭБ разоблачило незаконное производство и сбыт подакцизных товаров в Киеве и Киевской области. Изъято более 148 000 пачек сигарет без марок акцизного налога.

Автор:
Татьяна Бессараб

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