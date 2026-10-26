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До 50 тысяч пачек сигарет в сутки: в Черкасской области разоблачили подпольную табачную фабрику

подпольная табачная фабрика в Черкасской области
В Черкасской области разоблачили подпольную фабрику сигарет / Бюро экономической безопасности Украины

В Черкасской области правоохранители разоблачили подпольное производство сигарет в промышленных масштабах. Фабрика работала в складском помещении на окраине Умани и выпускала около 50 тысяч пачек в сутки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

По данным Бюро , группа организовала производство сигарет под марками известных украинских и европейских брендов для последующей продажи. В нее входили жители Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.

Производство обустроили в складском помещении. Там установили промышленную линию полного цикла, завезли табак, сигаретную бумагу и упаковочные материалы. Для работы оборудования использовали также резервные источники питания.

Что изъяли во время обысков

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли:

  • более 295 тысяч пачек сигарет разных марок;
  • 95 мешков ферментированного табака;
  • 268 ящиков упаковочных материалов;
  • 138 рулонов сигаретной бумаги;
  • производственную линию;
  • свыше $36 тысяч наличными;
  • грузовик , мобильные телефоны и черные записи.

Общая стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 30 млн грн.

В настоящее время семи участникам группы сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и хранении табачных изделий в целях сбыта. Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе БЭБ разоблачило незаконное производство и сбыт подакцизных товаров в Киеве и Киевской области. Изъято более 148 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога

Автор:
Татьяна Ковальчук

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