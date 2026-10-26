До 50 тисяч пачок сигарет на добу: на Черкащині викрили підпільну тютюнову фабрику

На Черкащині правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у промислових масштабах. Фабрика працювала у складському приміщенні на околиці Умані та випускала близько 50 тисяч пачок на добу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними Бюро, група організувала виробництво сигарет під марками відомих українських та європейських брендів для подальшого продажу. До неї входили мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Виробництво облаштували у складському приміщенні. Там встановили промислову лінію повного циклу, завезли тютюн, сигаретний папір і пакувальні матеріали. Для роботи обладнання також використовували резервні джерела живлення.

Що вилучили під час обшуків

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили:

понад 295 тисяч пачок сигарет різних марок;

95 мішків ферментованого тютюну;

268 ящиків пакувальних матеріалів;

138 рулонів сигаретного паперу;

виробничу лінію;

понад $36 тисяч готівкою;

вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Загальну вартість вилученого майна оцінюють приблизно у 30 млн грн.

Наразі сімом учасникам групи повідомили про підозру в незаконному виготовленні та зберіганні тютюнових виробів з метою збуту. Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 1, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні БЕБ викрило незаконне виробництво та збут підакцизних товарів у Києві та Київській області. Вилучено понад 148 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку