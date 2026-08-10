Более 148 тысяч пачек сигарет и суррогатный алкоголь: полиция разоблачила схему на 10 млн грн

Правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконное производство и сбыт подакцизных товаров в Киеве и Киевской области. Потери теневого рынка оценивают в 10 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным следствия, двое жителей Киевщины наладили схему реализации безакцизных сигарет известных торговых марок, используя в качестве склада гараж в окрестностях столицы.

Кроме того, в Василькове фигуранты обустроили подпольное производство суррогатного алкоголя. Готовый фальсификат с добавлением красителей и ароматизаторов сбывал в емкостях по 5 и 10 литров под видом водки и фруктово-ягодных напитков.

По результатам санкционированных обысков по местам хранения и в транспортном средстве изъято:

свыше 148 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога;

более 1500 литров этилового спирта;

550 литров готовой суррогатной продукции;

оборудование, тару и сырье для приготовления алкоголя.

Уголовное производство под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуется по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет решен вопрос по сообщению фигурантам о подозрении.

Напомним, детективы БЭБ в сотрудничестве с Нацполицией ликвидировали два масштабных нелегальных табачных производства в Харьковской и Львовской областях. Тогда правоохранители изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию общей стоимостью более 60 млн. грн.

Кроме того, на Днепропетровщине разоблачена организованная группа, которая наладила полный цикл незаконного производства и реализации горючего. В результате спецоперации в Кривом Роге закрыли восемь нелегальных АЗС и изъяли имущество на 20 млн грн.