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Более 148 тысяч пачек сигарет и суррогатный алкоголь: полиция разоблачила схему на 10 млн грн
Правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконное производство и сбыт подакцизных товаров в Киеве и Киевской области. Потери теневого рынка оценивают в 10 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По данным следствия, двое жителей Киевщины наладили схему реализации безакцизных сигарет известных торговых марок, используя в качестве склада гараж в окрестностях столицы.
Кроме того, в Василькове фигуранты обустроили подпольное производство суррогатного алкоголя. Готовый фальсификат с добавлением красителей и ароматизаторов сбывал в емкостях по 5 и 10 литров под видом водки и фруктово-ягодных напитков.
По результатам санкционированных обысков по местам хранения и в транспортном средстве изъято:
- свыше 148 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога;
- более 1500 литров этилового спирта;
- 550 литров готовой суррогатной продукции;
- оборудование, тару и сырье для приготовления алкоголя.
Уголовное производство под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуется по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет решен вопрос по сообщению фигурантам о подозрении.
Напомним, детективы БЭБ в сотрудничестве с Нацполицией ликвидировали два масштабных нелегальных табачных производства в Харьковской и Львовской областях. Тогда правоохранители изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию общей стоимостью более 60 млн. грн.
Кроме того, на Днепропетровщине разоблачена организованная группа, которая наладила полный цикл незаконного производства и реализации горючего. В результате спецоперации в Кривом Роге закрыли восемь нелегальных АЗС и изъяли имущество на 20 млн грн.