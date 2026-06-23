Один из крупнейших производителей сигарет в Украине нанес бюджету ущерб на 2,3 миллиарда

Государственному бюджету Украины нанесено более 2,3 млрд грн ущерба из-за масштабного уклонения от уплаты акцизного налога. Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении директору предприятия, организовавшему противоправную схему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.

Речь идет об одном из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, длительное время работавшем в Ровенской области. Следствие установило, что фабрика являлась ключевым элементом в схеме по изготовлению и продаже неучтенных сигарет.

Как работала схема исчезновения табака

Для маскировки незаконной деятельности в 2023-2024 годах руководство инсценировало исчезновение более 1,1 тыс. тонн табачного сырья. На самом же деле этот объем пустили на подпольное производство десятков миллиардов пачек сигарет, реализовавших "в тени" без уплаты налогов.

Органы Государственной налоговой службы в ходе документальной проверки выявили неуплату акцизов на сумму свыше 2,3 млрд грн, что впоследствии подтвердила и судебно-экономическая экспертиза.

Директору компании объявлено подозрение по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Сейчас предприятие полностью прекратило работу, а его лицензия аннулирована.

Напомним, ранее в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в известной сети магазинов подержанной одежды и обуви. Организаторы бизнеса использовали более 500 подконтрольных ФЛП для искусственного занижения доходов и сокрытия реальных объемов продаж товаров секонд-хенда.

Кроме этого, на Днепропетровщине детективы БЭБ ликвидировали организованную группировку, которая наладила полный цикл незаконного производства и реализации горючего. В результате спецоперации в Кривом Роге закрыли восемь нелегальных АЗС и изъяли имущество и нефтепродукты на сумму более 20 млн. грн.