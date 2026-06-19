В Украине в 5 раз увеличилось количество дел об отмывании средств: под арест попало только 590 млн грн

1344 уголовных производства за отмывание имущества, полученного преступным путем, зарегистрировали правоохранители в прошлом году. Это в 3,4 раза больше, чем до начала полномасштабной войны. По таким делам фигурирует 12,35 млрд грн легализованного имущества. Правда, под арест попало всего 590 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

1344 уголовных правонарушения за легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 209 УКУ), зарегистрировали в прошлом году. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Аналитики отмечают, что если в 2020-2021 годах судебную перспективу имело только каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас почти каждое второе. В 2024 году в суд было направлено 49% производств, а в 2025 году - 45%.

В общей сложности 3,3 тысячи уголовных производств за отмывание средств обработали в прошлом году. Более половины дел было заведено еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд передали 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 человека.

Общая сумма отмытого имущества составила 12,35 млрд. грн., а под арест попало 590 млн. грн.

Больше всего производств открыла Национальная полиция Украины: 61% всех дел. Еще 16% расследовало Бюро экономической безопасности, 11% - Государственное бюро расследований, 7% - Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля Службы безопасности Украины и Госфинмониторинга составила по 3%.

Впрочем, если оценивать не количество дел, а масштабы выявленных схем, лидерами является Бюро экономической безопасности и НАБУ. По делам, расследованным БЭБ, установлены факты легализации имущества на сумму 5,42 млрд грн, а по делам НАБУ — на 4,56 млрд грн. Итого эти два органа выявили более 10 млрд грн легализованных активов, или 81% от общей установленной суммы.

О масштабности таких расследований свидетельствуют и средние суммы по одному делу. Если в производствах БЭБ на один обвинительный акт приходится в среднем 63,8 млн. грн. легализованного имущества, то по делам НАБУ этот показатель достигает 240,1 млн. грн.

603 правонарушения за легализацию имущества зафиксировали за первые 5 месяцев этого года. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время в 38% таких производств было сообщено о подозрении, а в суд дошло 25% дел.

Почему арестовывается только часть отмытых активов?

Для доказывания именно легализации имущества должно было установить не только факт возможного первичного преступления — следствие должно доказать происхождение активов от конкретного преступления, проследить движение средств, а также подтвердить, что соответствующие операции были направлены именно на сокрытие или маскировку их незаконного происхождения. Именно с этим на практике возникает больше всего трудностей, отмечают юристы.

Именно поэтому очень часто после громкого начала расследования и заявлений об отмывании средств дело либо вообще ничем не завершается, либо обвинение по ст. 209 УК Украины исчезает в процессе расследования, объясняет советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк.

«Такая разница между суммами, фигурирующими в производствах, и реально арестованными активами вполне закономерна. Для ареста имущества следствию следует обосновать связь конкретного актива с вероятным преступлением. На начальных этапах расследования сделать это часто сложно или невозможно, поэтому суммы арестов могут существенно отставать от фигурирующих в материалах дел. В подобных делах гораздо важнее смотреть на количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, и на объем активов, в отношении которых суд действительно установил преступное происхождение средств и конфисковал, а не только на суммы, заявленные следствием в начале расследования», — отмечает Стасюк.

Напомним, за 4 месяца 2026 было вынесено 814 судебных решений коррупционерам. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Во всех делах в этом году коррупционеры отделались только штрафами .