97% коррупционеров получают наказание в виде штрафа: самый большой в 34 тысячи

По данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестра коррупционеров), за 4 месяца 2026 было вынесено 814 судебных решений коррупционерам. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более 90% всех судебных решений касаются проблем с декларациями. Во всех делах в этом году нарушители отделались штрафами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 814 судебных решений по делам о коррупции было вынесено судами в этом году. Впрочем, это все еще почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны.

Дела о взятках занимают всего 6% от всех решений

9 из 10 дел в этом году касаются нарушений финансового контроля — то есть проблем с декларациями, несвоевременной подачи документов или ошибок в отчетности. Так, 742 таких дела были рассмотрены судами за первые 4 месяца 2026 года. Это 91% от общего количества дел по коррупции в этом году.

Дела же непосредственно о взятках занимают лишь 6% от всех решений. Еще 3% приходится на конфликты интересов.

Как наказывают коррупционеров

В "Опендатаботе" отмечают, что все судебные решения в этом году завершились штрафами. Никакого лишения свободы, общественных работ или ограничения свободы за первые четыре месяца 2026 года. Самый маленький штраф составил 850 гривен, самый большой — 34 тысячи.

Один из таких максимальных штрафов получила женщина, которая на пункте пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области пыталась за 300 евро "договориться" с пограничником о беспрепятственном выезде за границу. Деньги она передала прямо в служебном кабинете, однако офицер отказался от взятки и сообщил о преступлении. Суд назначил ей 34 тысяч гривен штрафа, а сами 300 евро конфисковали в пользу государства.

Такой же штраф получил и военнослужащий из Черкасской области, который после ДТП на служебном автомобиле в нетрезвом состоянии пытался откупиться от патрульных за 100–200 долларов. Мужчина не останавливался даже после предупреждений об уголовной ответственности и продолжал предлагать деньги полицейским, за что и получил штраф.

Где наиболее активно наказывают нарушителей

По данным аналитиков, в этом году наиболее активно наказывают нарушителей суды во Львовской области: каждое 10 судебное решение по коррупции зафиксировали во Львовской области или 79 случаев. Дальше идут:

Днепропетровщина (67 решений),

Харьковщина (56), Киевщина (54),

Одещина (48).

Всего в этом году вынесли уже на 27% меньше судебных решений по коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям, чем за тот же период в прошлом году. В то же время 2025 год был рекордным: 4 086 решений вынесли суды за весь 2025 год. Это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

Хотя подавляющее большинство наказаний в 2025 году также завершилось штрафами (97% дел), реестр содержал и более строгие приговоры. В прошлом году суды назначали реальные сроки заключения, общественные работы, ограничение свободы и испытательные сроки.

Да, военнослужащий в Сумской области получил самый большой срок лишения свободы за коррупционные действия. Сержант был ответственным за материальное обеспечение и получив под отчет устройство ночного видения и тепловизор, решил его присвоить, а затем продать. Суд присудил ему 10 лет лишения свободы.