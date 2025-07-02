В 97% случаев коррупционеры получают только штраф: самый большой у аспиранта музыкальной академии из Киева

Более 2 тысяч судебных решений по коррупционерам было уже вынесено в этом году. Это на 37% больше, чем в прошлом, однако все еще меньше, чем до начала великой войны. В 97% случаев коррупционеры происходят штрафом. Самая распространенная статья — нарушение финансового контроля: чиновники либо не представляют декларации, либо подают их с ошибками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, 2032 решения вынесли суды по делам о коррупции за пять месяцев 2025 года.

Количество решений постепенно растет после большого спада в 2022-2023 годах. Тогда представление деклараций было необязательным и отсроченным, годовое количество решений сократилось почти втрое. Почти 5 тысяч решений вынесли суды по возвращении обязательной подачи деклараций в срок в 2024 году.

Где чаще всего наказывают за коррупцию

В "Опендатабот" сообщают, что наиболее активно наказывают за коррупционные правонарушения суды в Винницкой области — там уже вынесли 182 решения, это 9% от общего количества.

Далее следуют Одесская (168), лидер прошлых лет – Львовская (147), а также Днепропетровская (116) и Киевская (115) области.

Самая распространенная статья – нарушение финансового контроля

Аналитики отмечают, что более 73% всех решений в этом году касаются статьи о нарушении требований финансового контроля — 1487 (должностные лица не подают или представляют с нарушениями свои декларации). За год таких решений прибавилось в 5 раз.

А решений за взятки уменьшилось почти вдвое — до 347. А за нарушения, связанные с конфликтом интересов, суды наказывают почти на 80% реже. В этом году это всего 70 решений.

Какие наказания

В подавляющем большинстве случаев — 97% — коррупционерам назначают просто штраф.

Суммы штрафов зависят от нарушения и имеют большой разбег: от 850 грн до 680 тысяч грн. То же касается и сроков лишения свободы за коррупцию: от 1 до 10 лет.

В этом году наибольший штраф получил аспирант музыкальной академии из Киева. Он за вознаграждение предлагал иностранным студентам помощь с поступлением, обучением и защитой работ и получил штраф в размере 680 тысяч грн.

В то же время военнослужащий в Сумской области получил самый большой срок лишения свободы за коррупционные действия. Сержант был ответственным за материальное обеспечение и получив под отчет устройство ночного видения и тепловизор, решил его присвоить, а затем продать. Суд присудил ему 10 лет лишения свободы.

Реестр коррупционеров

Человек, попадающий в Реестр коррупционеров, вносится туда пожизненно. Однако есть несколько оснований, по которым могут исключить данные из реестра:

отмена или оправдание решения суда,

отмена постановления,

участие человека в защите государства во время войны в любом военном подразделении и т.д.

В остальных случаях данные о человеке будут находиться в Реестре вечно — даже если речь идет о незначительном нарушении, например, у госслужащего, однажды несвоевременно подавшего декларацию.

Впрочем, недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Сытник против Украины» от 24 апреля 2025 года принял резонансное решение в пользу заявителя и признал Украину виновной в нарушении прав человека.

Так, суд постановил, что пожизненное внесение заявителя в Реестр коррупционеров и «навешивание ярлыка коррупционера» в этом деле составляло вмешательство в его право на уважение к частной жизни: наносило вред его профессиональной и общественной репутации, подрывало доверие к его профессиональным усилиям и сомнениям.

Напомним, 17 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №13271-1, касающийся усиления ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.