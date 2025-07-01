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В Украине нашли 1 млрд грн бюджетных средств, присвоенных коррупционерами на госзакупках

гривна
АРМА разыскало 1 млрд грн, присвоенных из-за коррупции на госзакупках / Pixabay

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало 1 млрд грн, присвоенных из-за коррупции на госзакупках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что ведомство выявило и разыскало активы, связанные с масштабной коррупционной схемой, организованной должностными лицами государственных администраций совместно с представителями коммерческих компаний.

По данным следствия, злоумышленники путем злоупотребления служебным положением и в сговоре с представителями подрядных компаний организовали присвоение бюджетных средств при проведении государственных закупок.

Какие активы нашли

Так, специалисты АРМА разыскали следующие активы участников преступной группы:

  • нежилая недвижимость
  • транспортные средства
  • свыше 1 млрд грн на счетах компаний, причастных к преступной схеме.

Как сообщается, информация об выявленных активах передана правоохранителям для наложения ареста и последующего процессуального сопровождения.

Ранее АРМА разыскало "отмытые" активы преступной группы, уклонявшиеся от уплаты налогов более чем на 38 млн грн.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Светлана Манько