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В Україні знайшли 1 млрд грн бюджетних коштів, привласнених корупціонерами на держзакупівлях

гривна
АРМА розшукало 1 млрд грн, привласнених через корупцію на держзакупівлях / Pixabay

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)  розшукало 1 млрд грн, привласнених через корупцію на держзакупівлях.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що відомство виявило та розшукало активи, пов’язані з масштабною корупційною схемою, організованою посадовими особами державних адміністрацій спільно з представниками комерційних компаній.

За даними слідства, зловмисники шляхом зловживання службовим становищем та у змові з представниками підрядних компаній організували привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель.

Які активи знайшли

Так, фахівці АРМА розшукали наступні активи учасників злочинної групи:

  • нежитлову нерухомість
  • транспортні засоби
  • понад 1 млрд грн на рахунках компаній, причетних до злочинної схеми.

Як повідомляється, інформацію про виявлені активи передано до правоохоронців для накладення арешту та подальшого процесуального супроводу.

Раніше АРМА розшукало “відмиті” активи злочинної групи, що ухилялись від сплати податків на понад 38 млн грн.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Світлана Манько