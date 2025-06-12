17 об’єктів нерухомості та 13 люксових авто: розшукали “відмиті” активи злочинної групи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало “відмиті” активи злочинної групи, що ухилялись від сплати податків на понад 38 млн грн.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що відомство розшукало активи членів організованої злочинної групи, яка займалася легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

За інформацією слідства, службові особи вдавалися до штучного завищення валових витрат підприємства, відображаючи у звітності фіктивні операції після чого легалізовували кошти здобуті злочинним шляхом.

Керівники однієї з компаній організували фіктивні угоди з підприємцями, щоб штучно збільшити свої витрати. Це дозволило їм зменшити суму податків, які мали сплатити, і таким чином вони ухилилися від сплати понад 38 мільйонів гривень.

Які активи знайшли

Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили та розшукали:

15 об’єктів житлової нерухомості;

2 об’єкти нежитлової нерухомості;

13 люксових автомобілів;

частки в статутних капіталах комерційних підприємств.

АРМА вже надіслало інформацію про розшукані активи до правоохоронних органів для подальшого накладення арешту на це майно.

Також АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.