Шахрайство в TikTok: арештовані 700 тис. грн передали АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство на соціальній платформі TikTok.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що кошти було вилучено у межах кримінального провадження, відкритого за фактом їх заволодіння шахрайським способом. Зловмисники вводили людей в оману, обіцяючи прибуток за участь у вікторині, що проводилася на платформі TikTok.

Так, на депозитному рахунку АРМА розміщено:

4 тис. доларів США,

532 тис. гривень.

Загальна сума в гривневому еквіваленті становить 698 тис. гривень.

Кошти передано в управління АРМА на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.