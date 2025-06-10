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Шахрайство в TikTok: арештовані 700 тис. грн передали АРМА

tiktok
Майже 700 тис. грн отримано в управління АРМА / Depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство на соціальній платформі TikTok. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що кошти було вилучено у межах кримінального провадження, відкритого за фактом їх заволодіння  шахрайським способом. Зловмисники вводили людей в оману, обіцяючи прибуток за участь у вікторині, що проводилася на платформі TikTok.

Так, на депозитному рахунку АРМА розміщено:

  • 4 тис. доларів США,
  • 532 тис. гривень.

Загальна сума в гривневому еквіваленті становить 698 тис. гривень.

Кошти передано в управління АРМА на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Світлана Манько