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Шахрайство в TikTok: арештовані 700 тис. грн передали АРМА
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство на соціальній платформі TikTok.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що кошти було вилучено у межах кримінального провадження, відкритого за фактом їх заволодіння шахрайським способом. Зловмисники вводили людей в оману, обіцяючи прибуток за участь у вікторині, що проводилася на платформі TikTok.
Так, на депозитному рахунку АРМА розміщено:
- 4 тис. доларів США,
- 532 тис. гривень.
Загальна сума в гривневому еквіваленті становить 698 тис. гривень.
Кошти передано в управління АРМА на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.
Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.
Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.