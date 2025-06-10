Мошенничество в TikTok: арестованные 700 тыс. грн передали АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление арестованные средства по делу о мошенничестве на социальной платформе TikTok.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Средства были изъяты в рамках уголовного производства, открытого по факту их завладения мошенническим способом. Злоумышленники вводили людей в заблуждение, обещая прибыль за участие в проводимой на платформе TikTok викторине.

Так, на депозитном счете АРМА размещено:

4 тыс. долларов США,

532 тыс. гривен.

Общая сумма в гривневом эквиваленте составляет 698 тысяч гривен.

Денежные средства переданы в управление АРМА на основании определения Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

Ранее АРМА получило в управление 3,1 млн. гривен арестованных средств. Указанные средства изъяты в рамках уголовного производства по изготовлению и сбыту в Ровенской области фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.