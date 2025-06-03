АРМА пополнила госбюджет Украины более чем на 4 миллиарда гривен

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов в 2025 году перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Как сообщила председатель АРМА Елена Дума во время лекции для студентов Государственного торгово-экономического университета, из указанной суммы 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, что является важным инструментом восстановления пострадавших территорий и поддержки жертв военных преступлений.

"Сегодня каждая гривна, привлеченная через механизмы АРМА, работает на восстановление страны, поддержку граждан и обеспечение справедливости. Мы продолжаем эффективно реализовывать нашу главную задачу – возвращать незаконно выведенные, украденные или спрятанные активы в пользу государства и общества", – отметила она.

Напомним, АРМА запускает соцпроект передачи арестованных квартир для нужд защитников и ВПЛ. Готовится серия конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями — квартирами, которые новоизбранный управляющий будет по условиям договора передавать нашим защитникам, ВПЛ и на нужды тех, кто потерял жилье в результате войны.