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АРМА пополнила госбюджет Украины более чем на 4 миллиарда гривен
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов в 2025 году перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.
Как сообщила председатель АРМА Елена Дума во время лекции для студентов Государственного торгово-экономического университета, из указанной суммы 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, что является важным инструментом восстановления пострадавших территорий и поддержки жертв военных преступлений.
"Сегодня каждая гривна, привлеченная через механизмы АРМА, работает на восстановление страны, поддержку граждан и обеспечение справедливости. Мы продолжаем эффективно реализовывать нашу главную задачу – возвращать незаконно выведенные, украденные или спрятанные активы в пользу государства и общества", – отметила она.
Напомним, АРМА запускает соцпроект передачи арестованных квартир для нужд защитников и ВПЛ. Готовится серия конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями — квартирами, которые новоизбранный управляющий будет по условиям договора передавать нашим защитникам, ВПЛ и на нужды тех, кто потерял жилье в результате войны.