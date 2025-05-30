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АРМА запускает соцпроект передачи арестованных квартир для нужд защитников и ВПЛ

Елена Дума
Глава АРМА Елена Дума. / АРМА

Глава АРМА Елена Дума на международном форуме IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 впервые объявила о запуске социального проекта по передаче арестованных квартир для внутренне перемещенных лиц, защитников и членов их семей, лишившихся жилья.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Мы готовим серию конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями — квартирами, которые новоизбранный управляющий будет по условиям договора передавать нашим защитникам, ВПЛ и на нужды тех, кто потерял жилье в результате войны", — заявила Дума во время панельной дискуссии "Вызовы и стратегии управления и реализации активов, арестованных от арестованных.

В мероприятии приняли участие руководители ведущих международных агентств по управлению активами из девяти стран, включая представителей Боснии и Герцеговины, Франции и Молдовы, высоко оценивших опыт АРМА и готовность к углублению международного сотрудничества.

"В период полномасштабной войны каждый актив — это ресурс для устойчивости государства. И наша задача — превратить юридически сложный кейс в реальный результат для Украины", — подытожила глава АРМА.

В пресс-службе также отметили, что пилотный проект по передаче арестованных квартир военным станет очередным шагом агентства в направлении эффективного использования арестованных активов в пользу украинского общества и Сил обороны.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов выявило существенные активы фигурантов дела о незаконной добыче недр в Кировоградской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук