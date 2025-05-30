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АРМА запускає соцпроєкт передачі арештованих квартир для потреб захисників та ВПО

Олена Дума
Голова АРМА Олена Дума. / АРМА

Голова АРМА Олена Дума на міжнародному форумі IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025 вперше оголосила про запуск соціального проєкту з передачі арештованих квартир для внутрішньо переміщених осіб, захисників та членів їх сімей, які втратили житло.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства з розшуку та менеджемнту активів (АРМА).

"Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями —  квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам, ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни", — заявила Дума під час панельної дискусії "Виклики і стратегії управління та реалізації активів, арештованих від корупційних та інших злочинів".

У заході взяли участь керівники провідних міжнародних агенцій з управління активами з дев'яти країн, включаючи представників з Боснії і Герцеговини, Франції та Молдови, які високо оцінили досвід АРМА та готовність до поглиблення міжнародної співпраці.

"У період повномасштабної війни кожен актив — це ресурс для стійкості держави. І наше завдання — перетворити юридично складний кейс в реальний результат для України", — підсумувала голова АРМА.

У пресслужбі також зазначили, що пілотний проєкт з передачі арештованих квартир військовим стане черговим кроком агентства у напрямку ефективного використання арештованих активів на користь українського суспільства та Сил оборони.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило значні активи фігурантів справи про незаконний видобуток надр у Кіровоградській області.

Автор:
Тетяна Ковальчук