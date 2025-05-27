АРМА шукає управителів для активів російського генерала у Полтаві: нові лоти вже на Prozorro

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило нові конкурси на управління арештованим майном, пов’язаним із російським генералом Валерієм Капашиним.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Йдеться про об’єкти нерухомості у Полтаві, які наразі виставлені на платформі Prozorro.Продажі.

Конкурси передбачають залучення управителів для таких активів:

нежитлове приміщення (магазин) площею 73,4 кв.м на вулиці Паризької Комуни;

громадська будівля разом із земельною ділянкою на вулиці Грушевського;

нежитлове приміщення площею 228,6 кв.м на вулиці Жовтневій;

громадський будинок площею 2015,2 кв.м та ділянка 0,0557 га на вулиці Фрунзе;

ще один магазин — нежитлове приміщення площею 72,1 кв.м на вулиці Лідова.

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 30 травня 2025 року.

На Полтавщині арештували майно російського генерала

Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.