Нерухомістю російського генерала в Полтаві управлятиме підприємство ветерана АТО

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через платформу Prozorro завершило процедуру відбору управителів для трьох інвестиційно привабливих об'єктів нерухомості, що належать російському генералу Валерію Капашину в Полтаві. Переможцем стало підприємство ветерана АТО.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Що відомо про переможця

Зазначається, що переможцем тендеру стало ТОВ "Стальбат", яке отримало в управління такі активи:

громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (оціночна вартість: 17,6 млн грн);

нежитлові приміщення у житловому будинку літера А-7 (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2 (оціночна вартість: 48,3 млн грн);

квартира загальною площею 242,3 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27 (оціночна вартість разом з паркомісцем: 10,4 млн грн).

Полтавське ТОВ "Стальбат" запропонувало знижку в 50 тис. грн від очікуваної вартості — 300 тис. грн. Згідно даних аналітичної онлайн-системи YouControl, засновником та керівником підприємства є Олександр Пєхов. Як пишуть місцеві ЗМІ, він є учасником бойових дій, ветераном АТО. ТОВ"Стальбат" — це його охоронна компанія. Також підприємець очолює громадське формування з охорони громадського порядку "Легіон IV".

В АРМА підкреслили, що оцінка решти активів Капашина, переданих в управління АРМА, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

На Полтавщині арештували майно російського генерала

Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.