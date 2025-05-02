Круїзний катер, люксові авто, нерухомість: у посадових осіб ОСББ конфіскують активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи посадових та службових осіб одного з київських ОСББ, які ошукали співвласників багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За інформацією слідства, спільники, зловживаючи наданими їм повноваженнями, укладали невигідні договори для співвласників будинку, штучно завищували тарифи на його обслуговування, а також вчиняли інші дії, що порушувало права мешканців.

Які активи конфіскували

АРМА виявило активи, які належать посадовим особам зазначеного ОСББ. Зокрема:

майже 15 мільйонів гривень на банківських рахунках;

більше 90 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі в центрі Києва;

69 земельних ділянок;

22 автомобілі, серед яких декілька люксових позашляховиків загальною вартістю близько 300 тисяч доларів США;

каютний круїзний катер;

корпоративні права із загальною номінальною вартістю понад 70 млн грн, а також інші активи.

Повідомляється, що наразі зібрану інформацію передано до органу досудового розслідування для прийняття необхідних процесуальних рішень у відповідному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.