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АРМА виявило активи зловмисників, причетних до розкрадання коштів на будівництві під час війни
Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Розшук активів здійснювався на запит правоохоронного органу у межах досудового розслідування.
За версією слідства, посадовці організували злочинну схему, у межах якої через підконтрольні компанії здійснювали будівельні роботи неналежної якості та закупівлю матеріалів за завищеними цінами. Йдеться про використання бюджетних коштів, призначених для відновлення об’єктів у період дії воєнного стану.
У результаті проведених заходів працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА встановили:
- житлову та нежитлову нерухомість;
- п’ять автомобілів;
- сільськогосподарську техніку;
- земельні ділянки;
- внески до статутного капіталу підприємств на суму близько 1,5 млн грн;
- грошові кошти в різних валютах на банківських рахунках — загалом понад 2 млн грн.
"Кожен виявлений актив — це крок до справедливості та реального відшкодування збитків державі. В умовах війни завдання АРМА — ефективне управління такими арештованими активами, аби вони працювали на зміцнення оборони України", — зазначив заступник голови агентства Павло Великоречанін.
Інформацію про активи вже передано до органу досудового розслідування для арешту та подальшої передачі в управління АРМА.
Додамо, АРМА збільшило депозитний портфель на 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на поповнення державного бюджету України.