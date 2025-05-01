АРМА виявило активи зловмисників, причетних до розкрадання коштів на будівництві під час війни

Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Розшук активів здійснювався на запит правоохоронного органу у межах досудового розслідування.

За версією слідства, посадовці організували злочинну схему, у межах якої через підконтрольні компанії здійснювали будівельні роботи неналежної якості та закупівлю матеріалів за завищеними цінами. Йдеться про використання бюджетних коштів, призначених для відновлення об’єктів у період дії воєнного стану.

У результаті проведених заходів працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА встановили:

житлову та нежитлову нерухомість;

п’ять автомобілів;

сільськогосподарську техніку;

земельні ділянки;

внески до статутного капіталу підприємств на суму близько 1,5 млн грн;

грошові кошти в різних валютах на банківських рахунках — загалом понад 2 млн грн.

"Кожен виявлений актив — це крок до справедливості та реального відшкодування збитків державі. В умовах війни завдання АРМА — ефективне управління такими арештованими активами, аби вони працювали на зміцнення оборони України", — зазначив заступник голови агентства Павло Великоречанін.

Інформацію про активи вже передано до органу досудового розслідування для арешту та подальшої передачі в управління АРМА.

Додамо, АРМА збільшило депозитний портфель на 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на поповнення державного бюджету України.