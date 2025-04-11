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За перший квартал АРМА передало до держбюджету майже 3 мільярди гривень

арма
АРМА передало до держбюджету майже 3 мільярди гривень / АРМА

У першому кварталі 2025 року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) забезпечило надходження майже 3 мільярдів гривень до державного бюджету.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Загальна сума надходжень включає:

  • 2,5 млрд грн — від управління грошовими коштами та облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 273,48 млн грн — від реалізації арештованих активів;
  • 93,62 млн грн — від управління іншими активами, переданими в управління АРМА.

Крім того, з 8 мільярдів гривень, які були спрямовані на потреби Збройних Сил України шляхом придбання військових ОВДП, уже 2,3 мільярда гривень поповнили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Успішне виконання цих завдань стало можливим завдяки тісній співпраці АРМА з Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро, Бюро економічної безпеки, Національною поліцією, НАЗК та Офісом Генерального прокурора.

Додамо, АРМА збільшило депозитний портфель на 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на поповнення державного бюджету України.

Автор:
Тетяна Гойденко
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