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Будинки, ресторани, земельні ділянки: активи російського генерала продадуть на аукціоні
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало результати оцінки від незалежного оцінювача, обраного на конкурсних засадах, щодо частини арештованого майна російського генерала Валерія Капашина у Полтаві. Загальна сума перших оцінених 11 активів склала 679,2 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
АРМА отримало оцінку перших 11 активів Капашина
Зазначається, що серед цих оцінених активів:
- ресторанно-готельний комплекс (ресторан, бар з терасою та літнім майданчиком, закусочна, апартаменти) загальною площею 2817,8 кв.м за адресою: м. Полтава, майдан Соборний, 2. (вартість активу: 241 млн грн), із земельною ділянкою площею 0,3795 га на якій розташовано комплекс (вартість активу: 13 млн грн).
- громадський будинок загальною площею 3295,3 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 36 (вартість активу: 36,2 млн грн) із земельною ділянкою площею 0,1449 га на якій розташовано торгово-офісний центр з підземним паркінгом (вартість активу 4,3 млн грн).
- офісний центр загальною площею 2881,9 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 12. (вартість активу: 161,1 млн грн); земельна ділянка площею 0,0766 га під цим об'єктом за тією ж адресою (оцінка: 2,6 млн грн).
- нежитлові приміщення (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв.м у житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2. (оцінка: 48,3 млн грн).
- громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (оцінка: 17,6 млн грн).
- громадська будівля загальною площею 5107,8 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2. (оцінка: 233,1 млн грн).
- земельна ділянка площею 0,1198 га за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2. (оцінка: 4,6 млн грн).
- квартира загальною площею 242,3 кв.м та місце №11 у підземному паркінгу за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27. (оцінка: 10,4 млн грн).
Як наголошують в АРМА, оцінка вказана згідно отриманої офіційної рецензії на звіт від обраного на конкурсних засадах незалежного оцінювача.
Повідомляється, що по інших активах Капашина, переданих в управління АРМА, робота незалежного оцінювача ще триває. Загалом в управління агентства передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.
В АРМА пообіцяли, що арештовані активи російського генерала працюватимуть на економіку та обороноздатність України, а за результатами оцінки буде проведено відбір управителів через систему Прозорро.
На Полтавщині арештували майно російського генерала
Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.
Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.
Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.