Будинки, ресторани, земельні ділянки: активи російського генерала продадуть на аукціоні

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало результати оцінки від незалежного оцінювача, обраного на конкурсних засадах, щодо частини арештованого майна російського генерала Валерія Капашина у Полтаві. Загальна сума перших оцінених 11 активів склала 679,2 млн грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА отримало оцінку перших 11 активів Капашина

Зазначається, що серед цих оцінених активів:

ресторанно-готельний комплекс (ресторан, бар з терасою та літнім майданчиком, закусочна, апартаменти) загальною площею 2817,8 кв.м за адресою: м. Полтава, майдан Соборний, 2. (вартість активу: 241 млн грн ), із земельною ділянкою площею 0,3795 га на якій розташовано комплекс (вартість активу: 13 млн грн ).

громадський будинок загальною площею 3295,3 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 36 (вартість активу: 36,2 млн грн ) із земельною ділянкою площею 0,1449 га на якій розташовано торгово-офісний центр з підземним паркінгом (вартість активу 4,3 млн грн ).

офісний центр загальною площею 2881,9 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 12. (вартість активу: 161,1 млн грн ); земельна ділянка площею 0,0766 га під цим об'єктом за тією ж адресою ( оцінка: 2,6 млн грн) .

нежитлові приміщення (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв.м у житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2. (о цінка: 48,3 млн грн).

громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (о цінка: 17,6 млн грн) .

громадська будівля загальною площею 5107,8 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2. (о цінка: 233,1 млн грн) .

земельна ділянка площею 0,1198 га за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2. (оцінка: 4,6 млн грн).

квартира загальною площею 242,3 кв.м та місце №11 у підземному паркінгу за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27. (о цінка: 10,4 млн грн).

Як наголошують в АРМА, оцінка вказана згідно отриманої офіційної рецензії на звіт від обраного на конкурсних засадах незалежного оцінювача.

Повідомляється, що по інших активах Капашина, переданих в управління АРМА, робота незалежного оцінювача ще триває. Загалом в управління агентства передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

В АРМА пообіцяли, що арештовані активи російського генерала працюватимуть на економіку та обороноздатність України, а за результатами оцінки буде проведено відбір управителів через систему Прозорро.​​​​​​​​​​​​​​​​

На Полтавщині арештували майно російського генерала

Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.