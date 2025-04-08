Дома, рестораны, земельные участки: активы российского генерала продадут на аукционе

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило результаты оценки от независимого оценщика, избранного на конкурсной основе, по части арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина в Полтаве. Общая сумма первых оцененных 11 активов составила 679,2 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА получило оценку первых 11 активов Капашина

Отмечается, что среди этих оцененных активов:

ресторанно-гостиничный комплекс (ресторан, бар с террасой и летней площадкой, закусочная, апартаменты) общей площадью 2817,8 кв.м по адресу: г. Полтава, площадь Соборная, 2. (стоимость актива: 241 млн грн ), с земельным участком площадью 0,3795 га на котором расположен комплекс (стоимость актива: 13 млн грн ).

общественное здание общей площадью 3295,3 кв.м по адресу: г. Полтава, ул. Комсомольская, 36 (стоимость актива: 36,2 млн грн ) с земельным участком площадью 0,1449 га на котором расположен торгово-офисный центр с подземным паркингом (стоимость актива 4,3 млн грн ).

офисный центр общей площадью 2881,9 кв.м. по адресу: г. Полтава, ул. Гоголя, 12. (стоимость актива: 161,1 млн грн ); земельный участок площадью 0,0766 га под этим объектом по тому же адресу ( оценка: 2,6 млн грн) .

нежилые помещения (отделение банка) общей площадью 1059,3 кв.м в жилом доме по адресу: г. Полтава, ул. Ватутина, 2. (о цена: 48,3 млн грн).

общественное здание (кафе) общей площадью 205,7 кв.м по адресу: г. Полтава, ул. Черновола Вячеслава, 5А (о цена: 17,6 млн грн) .

общественное здание общей площадью 5107,8 кв.м по адресу: г. Полтава, ул. Фрунзе, 2. (о цена: 233,1 млн грн) .

земельный участок площадью 0,1198 га по адресу: г. Полтава, ул. Фрунзе, 2. (оценка: 4,6 млн грн).

квартира общей площадью 242,3 кв.м и место №11 в подземном паркинге по адресу: г. Полтава, ул. Котляревского, 10, кв. 27. (о цена: 10,4 млн грн ).

Как отмечают в АРМА, оценка указана согласно полученной официальной рецензии на отчет от выбранного на конкурсной основе независимого оценщика.

Сообщается, что по другим активам Капашина, переданным в управление АРМА, работа независимого оценщика продолжается. В общей сложности в управление агентства передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

В АРМА пообещали, что арестованные активы российского генерала будут работать на экономику и обороноспособность Украины, а по результатам оценки будет произведен отбор управляющих через систему Прозоро.

В Полтавской области арестовали имущество российского генерала

Валерий Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее по материалам СБУ были арестованы активы Копашина на Полтавщине, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в РФ и временно оккупированного Донбасса. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.