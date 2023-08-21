На Полтавщине арестовали имущество российского генерала более чем на 1 млрд грн (ФОТО)

По материалам Службы безопасности арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.

Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. м².

Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд. грн.

"Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ они уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве", - отметили в СБУ.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированного Донбасса.

"В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов", - подчеркнули в СБУ.

В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:

военную форму русского образца;

запретную советскую символику и пропагандистскую литературу РФ;

сувенирная продукция и награды, врученные Капашина в кремле.

В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

"Решается вопрос о дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов", - подчеркнули в СБУ.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, президенту ФК "ЦСКА" Евгению Гиннеру, который построил в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлял армии РФ боеприпасы.