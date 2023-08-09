Генерал Росгвардии, руководящий подавлением партизан в Крыму, получил подозрение в предательстве Украины: кто он

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Мелитополе по материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщило о подозрении в государственной измене бывшему заместителю начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Вячеславу Хареву.

Как сообщают СБУ и прокуратура АР Крым и Севастополя, во время захвата украинского полуострова чиновник, являющийся уроженцем российской Якутии, остался в Симферополе и перешел на сторону российских захватчиков.

За это оккупанты назначили его "начальником штаба Главного управления войск Росгвардии по Республике Крым и Севастополю" и присвоили, как указывает СБУ, звание "генерал-майор" (прокуратура же называет его "генерал-лейтенантом").

Согласно данным, собранным спецслужбой, с начала полномасштабного вторжения РФ Харев командовал подразделениями, участвовавшими в захвате части Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, отмечается, что на этой "должности" предатель непосредственно выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления на территории полуострова, для чего организует массовые репрессии, в ходе которых оккупанты похищают людей из их помещений или прямо посреди улицы и отправляют в российские тюрьмы.

"Среди пострадавших - украинские патриоты в Крыму, которые оказывают сопротивление агрессору. В застенках к ним применяют психологическое давление и физическое насилие. Нередки случаи содержания заключенных в течение длительного времени без еды и воды и с постоянными угрозами "медленной смерти", - говорится в сообщении СБУ.

Таким образом, по заключению ведомства, враг пытается запугать жителей Крыма, сломить их сопротивление и вынудить сотрудничать в пользу страны-агрессора. Хареву же по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса грозит в Украине до 15 лет тюрьмы.