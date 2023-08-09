Генерал Росгвардії, що керує репресіями проти партизан в Криму, отримав підозру в зраді України: хто це

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України повідомило про підозру в державній зраді колишньому заступнику начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ В’ячеславу Харєву.

Як повідомляють СБУ та прокуратура АР Крим та Севастополя, під час захоплення українського півострова посадовець, що є уродженцем російської Якутії, залишився у Сімферополі та перейшов на бік російських загарбників.

За це окупанти призначили його "начальником штабу Головного управління військ Росгвардії по Республіці Крим та Севастополю" і присвоїли, як вказує СБУ, звання "генерал-майор" (прокуратура ж називає його "генерал-лейтенантом").

За даними, зібраними спецслужбою, з початку повномасштабного вторгнення РФ Харєв командував підрозділами, які брали участь у захопленні частини Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, зазначається, що на цій "посаді" зрадник безпосередньо виконує завдання Кремля щодо придушення опору на території півострова, для чого організовує масові репресії, в ході яких окупанти викрадають людей з їхніх помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських тюрем.

"Серед потерпілих – українські патріоти в Криму, які чинять супротив агресору. У застінках до них застосовують психологічний тиск та фізичне насильство. Непоодинокі випадки тримання ув’язнених протягом тривалого часу без їжі та води і з постійними погрозами "повільної смерті", - йдеться в повідомленні СБУ.

Таким чином, за висновком відомства, ворог намагається залякати мешканців Криму, зламати їхній супротив та змусити співпрацювати на користь країни-агресора. Харєву ж за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу загрожує в Україні до 15 років тюрми.