В Украине впервые вынесен приговор за депортацию гражданского населения из Крыма

К 10 годам лишения свободы заочно приговорена судья, причастная к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова. Она признана виновной в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители собрали безоговорочные доказательства вины оккупационной "судьи", которая способствует принудительному выдворению крымчан с территории временно захваченного полуострова.

С 2014 года она приняла "судебные" решения по насильственной депортации за пределы Крыма более 20-ти местных жителей.

По материалам СБУ суд назначил злоумышленнице 10 лет тюрьмы.

"Осуждена бывшая украинская судья, которая после оккупации полуострова добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. За это враг назначил ее главой так называемого "Армянского городского суда Республики Крым"", - подчеркнули в СБУ.

Находясь на "должности", злоумышленница принимала незаконные решения по депортации мирных жителей за якобы отсутствие документов и несоблюдение "правил пребывания" на захваченной территории.

"На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал фигурантку виновной по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания", - сообщили в СБУ.

Отметим, так называемая "администрация оккупированных территорий" заявила о создании своих судебных органов, имитирующих правосудие. По решению этих инстанций, россияне планируют депортировать украинцев в отдаленные районы РФ.