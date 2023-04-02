Окупанти створюють фейкові суди для примусової депортації українців

Так звана "адміністрація окупованих територій" заявила про створення своїх судових органів, які імітують правосуддя. За рішенням цих інстанцій росіяни планують депортувати українців у віддалені райони РФ.

Ці "суди" будуть виносити "вироки" тим кого окупаційна влада підозрює в нелояльності та екстремізмі, розповіли у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що подібна практика вже була застосована в Криму. Згідно неї відбувати покарання "суд" висилає у віддалені райони РФ, тобто фактично українців будуть відправляти в заслання, як за часів Царської Росії.

Плани росії депортувати українців з тимчасово окупованих територій України, є нічим іншим, як актом геноциду і відповідальність за це будуть нести як ті, хто ухвалював такі рішення, так і виконавці.

У Міністкрства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій є інформація, що депортованих раніше українців розселяють ц найбільш глухих районах - Далекому Сході і Сибіру.

Окрім цього, таким "судам" дозволяється легалізувати мародерство на ТОТ.

В ООН також визнали, що Росія вчиняла воєнні злочини на території України. До них віднесли обстріли інфраструктури, зґвалтування та примусову депортацію населення.