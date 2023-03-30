ОБСЄ знову запускає "Московський механізм": розслідуватиме депортацію українських дітей у Росію

ОБСЄ вирішила задіяти "Московський механізм" для розслідування випадків депортації українських цивільних, зокрема дітей, у Росію. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

Зазначається, що 45 держав організації створюють місію експертів, яка, спираючись на попередні висновки, має встановити факти та обставини, пов'язані, зокрема, з порушеннями відповідних зобов'язань країн-членів ОБСЄ, порушеннями прав людини, випадками воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які пов'язані з насильницьким переміщенням дітей на окупованій території України та/або з їхньою депортацією в РФ.

Місія має зібрати та проаналізувати цю інформацію, щоб надати дані відповідним механізмам притягнення до відповідальності, а також судам чи трибуналам, які мають або можуть мати таку юрисдикцію в майбутньому.

"Московський механізм": що це таке

"Московський механізм" – це метод роботи ОБСЄ, який надає можливість надсилати місії експертів для надання допомоги державам-учасницям у вирішенні конкретної проблеми, яка стосується людського виміру.

Механізм був прийнятий у 1991 на конференції у Москві. Щодо проблем України він запускався вже двічі – в березні та в червні 2022 року. Експерти розглядали, зокрема, наслідки російської агресії для гуманітарної ситуації та прав людини й представили два звіти, в яких указували про численні порушення, які спричинила війна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

За даними української влади, станом на кінець березня 2023 року Росія незаконно депортувала 19 514 українських дітей. Також відомо, що на тимчасово окупованих територіях і в РФ перебувають близько 4 390 дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт.