РФ незаконно депортувала майже 20 тис українських дітей

Станом на кінець березня держава-агресор незаконно депортувала 19 514 українських дітей. Збір інформації про викрадених дітей здійснюється за участю Офісу президента, СБУ, прокуратури, розвідки, Нацполіції, громадських організацій.

Узагальнені дані розміщено на державному порталі "Діти війни", повідомляє Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції України.

Також відомо, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії знаходяться близько 4390 дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт.

Щодня Національне інформаційне бюро оновлює інформацію на порталі. Зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей.

Станом на кінець грудня, Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифіковано перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.

В жовтні повідомлялося про повернення 37 депортованих російськими окупантами дітей, яких у серпні теж примусово вивезли з Харківської області до російського селища Кабардінка біля Геленджика, попри те що в усіх них є батьки.