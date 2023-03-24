В ЄС проведуть конференцію щодо повернення додому українських дітей, викрадених росіянами

Європейський Союз намагатиметься збільшити міжнародний тиск на РФ, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження викрадених дітей. Україна, Польща та Єврокомісія започаткують таку ініціативу. Для цього буде організовано відповідну конфернецію.

ЄС планують сприяти органам ООН і відповідним міжнародним організаціям в отриманні більш якісної та повної інформації про дітей, яких депортували до Росії, повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що на сьогодні знає про 16 200 дітей, які були депортовані. Поки що повернулися лише 300. Сюди входять і діти, які пізніше були усиновлені або передані в російські прийомні сім'ї.

Вона також висловила вдячність Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу за те, що він запропонував підтримку агентств ООН, оскільки вони, зазвичай, мають значний досвід у цій дуже складній темі.

21 березня в Україну вдалося повернути ще 15 викрадених окупантами дітей. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.