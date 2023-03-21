В Україну повернули 15 викрадених окупантами дітей

До України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей спільно з їхніми матерями і законними представниками.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Лубінець також нагадав, що в разі порушення прав, незаконного переміщення та депортації близьких, можна звернутися до Офісу Омбудсмана: за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08.

Нагадаємо, вце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає російських омбудсменів негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.