Україна після рішення МКС закликала омбудсменів РФ негайно передати списки всіх українських дітей

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає російських омбудсменів негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

Відповідне публічне звернення до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової українська чиновниця опублікувала у своєму Telegram-каналі.

"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24 лютого 2022 року були громадянами України, до 18 років включно; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені із тимчасово окупованих територій України на російську територію", - написала вона. Списки вона запропонувала надіслати на електронну пошту [email protected]

Нагадаємо, що напередодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Львової-Бєлової, як і президента РФ Володимира Путіна, як осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до РФ.

Як зазначив, коментуючи рішення президент Володимир Зеленський, у рамках кримінальних проваджень, які розслідують українські правоохоронці, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, проте реальна кількість депортованих може бути значно більшою.

При цьому на початку березня заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова повідомляла, що поки що вдалося повернути в Україну лише 307 дітей.

Нагадаємо також, що на Львову-Бєлову ще у вересні 2022 року США наклали санкції саме як на особу, відповідальну за депортацію дітей з України та насильницьке "усиновлення" їх сторонніми особами в РФ.

У жовтні 2022 року Міністерство закордонних справ України ініціювало перед правоохоронними органами України відкриття кримінального провадження проти Львової-Бєлової, оскільки та особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.