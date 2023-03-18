Украина после решения МУС призвала омбудсменов РФ немедленно передать списки всех украинских детей

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает российских омбудсменов немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

Соответствующее публичное обращение к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой украинская чиновница опубликовала в своем Telegram-канале.

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", - написала она. Списки она предложила прислать на электронную почту [email protected]

Напомним, что накануне Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой-Беловой, рано как и президента РФ Владимира Путина, как лиц, ответственных за депортацию украинских детей в РФ.

Как отметил, комментируя решение президент Владимир Зеленский, в рамках уголовных производств, расследуемых украинскими правоохранителями, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.

При этом в начале марта заместительница генерального прокурора Виктория Литвинова сообщала, что пока удалось вернуть в Украину лишь 307 детей.

Напомним также, что на Львову-Белову еще в сентябре 2022 года США наложили санкции именно как на лицо, ответственно за депортацию детей из Украины и насильственное "усыновление" их посторонними лицами в РФ.

В октябре 2022 года Министерство иностранных дел Украины инициировало перед правоохранительными органами Украины открытие уголовного производства против Львовой-Беловой, поскольку та лично "усыновила" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.